Пирог «Алые паруса» с вишней — творожный слой, ягодный топ и хрустящая корочка за полчаса

Беру творог, яйца и вишню — замешиваю жидкое тесто, выливаю в форму, сверху выкладываю ягоды и запекаю. Через 30 минут на столе румяный пирог, который получается нежным, сочным и намного вкуснее любого торта. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или семейного вечера.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая корочка, нежный творожный слой и кисло-сладкая вишневая шапка, которая пропитывает пирог и делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 300 г вишни (свежей или замороженной), 2 столовые ложки крахмала, щепотка соли. Творог протрите через сито или пробейте блендером. Масло размягчите, взбейте с сахаром до пышности, добавьте яйца, творог, соль, муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности.

Форму смажьте маслом, вылейте тесто. Вишню (если замороженная, не размораживайте) смешайте с крахмалом, выложите сверху на тесто. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть, затем посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплым или холодным — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его испекли.

