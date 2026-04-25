25 апреля 2026 в 09:35

Пирог «Алые паруса» с вишней — творожный слой, ягодный топ и хрустящая корочка за полчаса

Беру творог, яйца и вишню — замешиваю жидкое тесто, выливаю в форму, сверху выкладываю ягоды и запекаю. Через 30 минут на столе румяный пирог, который получается нежным, сочным и намного вкуснее любого торта. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или семейного вечера.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая корочка, нежный творожный слой и кисло-сладкая вишневая шапка, которая пропитывает пирог и делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 300 г вишни (свежей или замороженной), 2 столовые ложки крахмала, щепотка соли. Творог протрите через сито или пробейте блендером. Масло размягчите, взбейте с сахаром до пышности, добавьте яйца, творог, соль, муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности.

Форму смажьте маслом, вылейте тесто. Вишню (если замороженная, не размораживайте) смешайте с крахмалом, выложите сверху на тесто. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть, затем посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплым или холодным — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его испекли.

Чудо-торт на сковороде с обалденным кремом — 30 минут и простые продукты, плюс банка сгущенки
Чудо-торт на сковороде с обалденным кремом — 30 минут и простые продукты, плюс банка сгущенки
Вкусно даже без красной рыбы: вафельный суши-торт — домашние в экстазе от этой вкуснятины
Нарезаю тостовый хлеб и смазываю маслом — через 20 минут смакую сырные палочки: хрустящие, ароматные, с чесноком
4 быстрых рецепта манников: с яблоками, шоколадом, по-арабски и на сметане
Вместо обычных отбивных — эти «Соломоны»: мясо с хрустящей корочкой, сочное и нежное
Мария Левицкая
М. Левицкая
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

