Раскрыто, сколько людей живут на загрязненных после аварии на ЧАЭС землях

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 10:39

930 тыс. человек живут в загрязненной после аварии на ЧАЭС части Белоруссии

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В настоящее время около 930 тыс. человек проживают на загрязненной в результате аварии на Чернобыльской АЭС территории Белоруссии, сообщил директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик в беседе с РИА Новости. В этом году исполняется 40 лет с момента катастрофы.

В настоящее время общее количество проживающих на загрязненной территории людей насчитывает около 930 тыс. человек, — сказал Чешик.

По его словам, после чернобыльской катастрофы 485 населенных пунктов Белоруссии перестали существовать, большинство из них захоронили. Ученый добавил, что в зону отчуждения, откуда отселили людей, никто не возвращается.

Ранее Чешик сообщил, что радиационная обстановка в Белоруссии после аварии на ЧАЭС находится в пределах допустимых значений и постепенно улучшается за счет естественного распада радионуклидов. Специалист отметил, что гамма-фон остается безопасным, а основной возможный путь попадания радионуклидов в организм — пища, однако продукция проходит многоступенчатый радиационный контроль.

Страны СНГ
Белоруссия
ЧАЭС
радиация
Самое популярное
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.