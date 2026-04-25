Раскрыто, сколько людей живут на загрязненных после аварии на ЧАЭС землях

Раскрыто, сколько людей живут на загрязненных после аварии на ЧАЭС землях 930 тыс. человек живут в загрязненной после аварии на ЧАЭС части Белоруссии

В настоящее время около 930 тыс. человек проживают на загрязненной в результате аварии на Чернобыльской АЭС территории Белоруссии, сообщил директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик в беседе с РИА Новости. В этом году исполняется 40 лет с момента катастрофы.

В настоящее время общее количество проживающих на загрязненной территории людей насчитывает около 930 тыс. человек, — сказал Чешик.

По его словам, после чернобыльской катастрофы 485 населенных пунктов Белоруссии перестали существовать, большинство из них захоронили. Ученый добавил, что в зону отчуждения, откуда отселили людей, никто не возвращается.

Ранее Чешик сообщил, что радиационная обстановка в Белоруссии после аварии на ЧАЭС находится в пределах допустимых значений и постепенно улучшается за счет естественного распада радионуклидов. Специалист отметил, что гамма-фон остается безопасным, а основной возможный путь попадания радионуклидов в организм — пища, однако продукция проходит многоступенчатый радиационный контроль.