Вкусно даже без красной рыбы: вафельный суши-торт — домашние в экстазе от этой вкуснятины

Вкусно даже без красной рыбы: вафельный суши-торт — домашние в экстазе от этой вкуснятины

Вафельный суши-торт — это гениальное блюдо, которое объединяет любимый вкус роллов и легкость приготовления. Даже без красной рыбы этот торт получается невероятно вкусным и выглядит эффектно.

Для приготовления понадобится: 1 упаковка готовых вафельных коржей, 1 стакан круглозерного риса, 1 ст. л. рисового уксуса, 1 банка икры мойвы, 200 г крабовых палочек, 1 свежий огурец, 150 г сливочного сыра, 2–3 ст. л. майонеза, имитированная икра для украшения.

Рецепт: рис отварите до готовности, заправьте уксусом, дайте остыть. Смешайте рис с икрой мойвы. Крабовые палочки натрите на терке, огурец нарежьте мелкими кубиками, смешайте со сливочным сыром. Собирайте торт: корж — рис с икрой — корж — крабовая начинка — повторите. Верхний корж смажьте майонезом, украсьте имитированной икрой. Уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

