22 апреля 2026 в 17:45

Жарю шампиньоны и мешаю с корейской морковкой — кушать подано. Обалденный салат съедают за один присест

Беру куриную грудку, шампиньоны, корейскую морковку и яйца — нарезаю, обжариваю, смешиваю с майонезом, и через 20 минут на столе салат, который получается сочным, сытным и таким вкусным, что его съедают за один присест. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда, ужина или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: нежная курица, ароматные жареные грибы, хрустящая корейская морковка, мягкие яйца и золотистый лук — все это пропитывается майонезом и превращается в настоящий кулинарный шедевр. Для приготовления вам понадобится: 300 г куриной грудки, 200 г шампиньонов, 200 г корейской морковки, 4 яйца, 1 луковица, 150 г майонеза, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Куриную грудку отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Шампиньоны нарежьте пластинами, лук — мелкими кубиками. Обжарьте лук на растительном масле до золотистости, добавьте грибы, жарьте до готовности. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. В глубокой миске смешайте курицу, грибы с луком, корейскую морковку и яйца. Добавьте сметану или маойнез, посолите, поперчите, тщательно перемешайте.

Подавайте сразу или дайте настояться 30 минут в холодильнике — этот салат исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
