Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 14:07

Курица, яичные блинчики и морковь: через 15 минут подаю салат «Курочка Ряба». Он простой, но улетает со стола первым

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Курица, яичные блинчики и морковь — салат «Курочка Ряба» улетает со стола первым. Он получается ярким, сочным и с той самой пикантной ноткой, от которой невозможно оторваться.

Получается настоящая вкуснятина: нежное куриное филе, хрустящие сухарики, сочная корейская морковь и тонкие яичные блинчики, которые делают салат особенно сытным и интересным по текстуре. Вкус насыщенный, слегка острый и очень аппетитный.

Для приготовления вам понадобится

Куриное филе — 400 г, морковь по-корейски — 300 г, консервированная кукуруза — 1 банка, яйца — 2–3 шт (для блинчиков), сухарики — по вкусу, масло — для жарки, соль, перец и специи — по вкусу, майонез — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде с маслом и специями до готовности. Яйца взбейте с щепоткой соли, пожарьте тонкие блинчики и нарежьте их соломкой.

Готовую курицу переложите в салатницу, добавьте морковь по-корейски, кукурузу и яичные блинчики, перемешайте, заправьте майонезом.

Перед подачей посыпьте сухариками, чтобы сохранить их хруст. Салат получается сочный, ароматный и исчезает со стола за считанные минуты.

Ранее мы делились рецептом рулета без мяса, который съедают быстрее колбасы. Армянская закуска из фасоли.

Проверено редакцией
Читайте также
Утро без каши: ТОП-3 сытных и полезных салатов на завтрак
Пекинская капуста: 3 сытных салата за 15 минут — минимум калорий
Капусту с курицей складываю в рукав — я отдыхаю, а через 40 минут едим вкусное рагу. Ничего не жарю, не мешаю — духовка всё делает сама
Вкусные куриные шницели в майонезном кляре — так отбивные вы еще не готовили. Они тают во рту
Перекус в формате «бери с собой» — готовлю эти яичные маффины и больше не покупаю фастфуд на работе
салаты
курица
яйца
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
В Москве пройдет суд над пенсионеркой, толкнувшей ребенка на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.