Курица, яичные блинчики и морковь: через 15 минут подаю салат «Курочка Ряба». Он простой, но улетает со стола первым

Курица, яичные блинчики и морковь — салат «Курочка Ряба» улетает со стола первым. Он получается ярким, сочным и с той самой пикантной ноткой, от которой невозможно оторваться.

Получается настоящая вкуснятина: нежное куриное филе, хрустящие сухарики, сочная корейская морковь и тонкие яичные блинчики, которые делают салат особенно сытным и интересным по текстуре. Вкус насыщенный, слегка острый и очень аппетитный.

Для приготовления вам понадобится

Куриное филе — 400 г, морковь по-корейски — 300 г, консервированная кукуруза — 1 банка, яйца — 2–3 шт (для блинчиков), сухарики — по вкусу, масло — для жарки, соль, перец и специи — по вкусу, майонез — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде с маслом и специями до готовности. Яйца взбейте с щепоткой соли, пожарьте тонкие блинчики и нарежьте их соломкой.

Готовую курицу переложите в салатницу, добавьте морковь по-корейски, кукурузу и яичные блинчики, перемешайте, заправьте майонезом.

Перед подачей посыпьте сухариками, чтобы сохранить их хруст. Салат получается сочный, ароматный и исчезает со стола за считанные минуты.

Ранее мы делились рецептом рулета без мяса, который съедают быстрее колбасы. Армянская закуска из фасоли.