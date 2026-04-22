Рулет без мяса, который съедают быстрее колбасы: армянская закуска из фасоли. Режем ломтиками на хлеб

С виду как плотная мясная закуска, а внутри — обычная фасоль. Но за счет орехов, чеснока и сливочного масла получается насыщенный нежный вкус и красивая слоистая текстура. Отличный вариант, когда хочется удивить гостей без сложных продуктов.

Ингредиенты

Фасоль красная — 300 г, грецкие орехи — 50 г, чеснок — 6 зубчиков, кинза — пучок, сливочное масло — 250–300 г, соль, черный перец.

Приготовление

Фасоль заранее замачиваю на ночь, затем отвариваю до мягкости и даю стечь воде. Пропускаю ее через мясорубку вместе с чесноком, кинзой и орехами — получается густая ароматная масса.

Солю, перчу и хорошо вымешиваю. Выкладываю на пленку тонким слоем, сверху распределяю мягкое сливочное масло. Аккуратно сворачиваю в плотный рулет, помогая себе пленкой, и убираю в холодильник на несколько часов, чтобы он держал форму.

Перед подачей нарезаю ломтиками — получается аккуратно, красиво и очень аппетитно.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
