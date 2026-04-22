Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 10:12

Перекус в формате «бери с собой» — готовлю эти яичные маффины и больше не покупаю фастфуд на работе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти маффины — гениальное кулинарное перевоплощение привычного омлета. Отсутствие муки не только делает блюдо легче, но и открывает его для тех, кто избегает глютена.

Что понадобится

Яйца куриные — 6 шт., молоко — 100 мл, колбаса вареная — 200 г, перец сладкий (болгарский) — 2 шт., масло растительное — 3 ст. л., кинза свежая — пучок, паприка молотая — 1 ч. л., орегано сушеный — 0,5 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сладкий перец очищаю от семян и нарезаю мелкими кубиками. Обжариваю его на разогретой сковороде с 2 ст. л. масла до мягкости. Колбасу нарезаю аналогично мелкими кубиками, кинзу мелко рублю.

В отдельной миске венчиком взбиваю яйца с молоком до однородности, не взбивая в пену. Добавляю в яичную смесь паприку, орегано, соль и перец. Затем вливаю смесь к обжаренному перцу, колбасе и кинзе, тщательно перемешиваю.

Оставшимся маслом смазываю формочки для маффинов, заполняю их яичной массой примерно на 2/3 и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут.

Готовым маффинам даю немного остыть в формах (около 15 минут), после чего аккуратно извлекаю и подаю.

Проверено редакцией
Общество
В Сети появились кадры задержания заместителя гендира парка «Патриот»
Общество
Миронов предложил выплачивать россиянам 13-ю зарплату и пенсию
Общество
Разминаю творог вилкой и на огонь — жарю ватрушки за 5 минут: пышнее, чем в пекарне, и без возни
Общество
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Общество
Пирожки не жарю — беру картошку и готовлю пышки: в духовке, с мясной начинкой
Общество
рецепты
выпечка
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Дальше
Самое популярное
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.