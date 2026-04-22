Перекус в формате «бери с собой» — готовлю эти яичные маффины и больше не покупаю фастфуд на работе

Эти маффины — гениальное кулинарное перевоплощение привычного омлета. Отсутствие муки не только делает блюдо легче, но и открывает его для тех, кто избегает глютена.

Что понадобится

Яйца куриные — 6 шт., молоко — 100 мл, колбаса вареная — 200 г, перец сладкий (болгарский) — 2 шт., масло растительное — 3 ст. л., кинза свежая — пучок, паприка молотая — 1 ч. л., орегано сушеный — 0,5 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сладкий перец очищаю от семян и нарезаю мелкими кубиками. Обжариваю его на разогретой сковороде с 2 ст. л. масла до мягкости. Колбасу нарезаю аналогично мелкими кубиками, кинзу мелко рублю.

В отдельной миске венчиком взбиваю яйца с молоком до однородности, не взбивая в пену. Добавляю в яичную смесь паприку, орегано, соль и перец. Затем вливаю смесь к обжаренному перцу, колбасе и кинзе, тщательно перемешиваю.

Оставшимся маслом смазываю формочки для маффинов, заполняю их яичной массой примерно на 2/3 и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут.

Готовым маффинам даю немного остыть в формах (около 15 минут), после чего аккуратно извлекаю и подаю.

