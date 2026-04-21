Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий

Когда тянет на сладкое, а перегружать рацион не хочется, выручает простой десерт из йогурта. Он освежает, готовится за минуты и не требует сложных ингредиентов — идеальный вариант для теплой погоды и легких перекусов.

Ингредиенты:

  • греческий йогурт — 300 г;
  • кокосовая стружка — 2 ст. л.;
  • мед или сироп — по вкусу;
  • темный шоколад — по вкусу.

Приготовление

Смешайте йогурт с кокосовой стружкой и медом до однородной массы. Попробуйте и отрегулируйте сладость — можно добавить еще немного сиропа или йогурта.

Разложите массу по небольшим формочкам или просто выложите ложкой порции на пергамент. По желанию вставьте палочки. Уберите в морозильник примерно на час, чтобы десерт хорошо схватился.

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Достаньте заготовки и полейте сверху или окуните целиком — получится тонкая хрустящая корочка. Легкое, вкусное и освежающее лакомство готово.

Иногда самые простые продукты дают неожиданно классный результат. Этот салат готовится за считаные минуты, а вкус получается насыщенным и свежим — как будто кусочек лета прямо в тарелке.

Марина Макарова
