Салат «ну это просто бомба» — крабовые палочки с фасолью дают вкус, как будто отпуск рядом

Иногда самые простые продукты дают неожиданно классный результат. Этот салат готовится за считаные минуты, а вкус получается насыщенным и свежим — как будто кусочек лета прямо в тарелке. Отличный вариант и на каждый день, и для гостей.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 250 г;

консервированная фасоль — 400 г;

помидоры — 250 г;

сыр твердый — 50 г;

укроп — 10–15 г;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 2–3 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление

Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками и переложите в миску. Помидоры нарежьте кубиками, стараясь сохранить сок внутри, и добавьте к остальным ингредиентам.

Фасоль откиньте на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю жидкость, и отправьте в салат. Чеснок измельчите и добавьте для легкой пикантности. Укроп мелко нарежьте — он придаст свежий аромат.

Сыр натрите на крупной терке и вмешайте в салат или используйте как финальную посыпку. Посолите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.

Салат получается сочным, сытным и очень гармоничным по вкусу. Его быстро разбирают со стола — проверено не раз.

Иногда самые простые продукты могут заиграть по-новому, если подать их красиво и со вкусом. Эти бутерброды готовятся за считаные минуты.