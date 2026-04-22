Капусту с курицей складываю в рукав — я отдыхаю, а через 40 минут едим вкусное рагу. Ничего не жарю, не мешаю — духовка все делает сама

Когда нет времени стоять у плиты, выручает этот способ. Все просто: смешал, отправил в духовку — и на выходе получается сочное, ароматное блюдо, где и мясо, и гарнир уже готовы вместе.

Ингредиенты

Куриные бедра или ножки — 1 кг, капуста белокочанная — 700 г, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., чеснок — 2–3 зубчика, сливочное масло — 20 г, лавровый лист — 2 шт., паприка — 1/2 ч. л., карри — 1/2 ч. л., соль, черный перец, растительное масло.

Приготовление

Курицу заранее натирают солью, специями, добавляют немного растительного масла и чеснок. Оставляют хотя бы на час, чтобы мясо стало ароматнее и мягче.

Капусту шинкуют, морковь натирают, лук режут кубиком. Овощи слегка солят, перчат, добавляют немного масла и хорошо перемешивают — можно слегка помять, чтобы капуста стала мягче.

В рукав сначала выкладывают овощи, сверху — курицу. Добавляют кусочки сливочного масла и лавровый лист, завязывают пакет и отправляют в духовку.

Готовят при 200 °C около 40–50 минут. В конце рукав аккуратно раскрывают и дают блюду слегка подрумяниться еще несколько минут.

