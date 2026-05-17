Тесто на кефире, молодая капуста и яйцо — через 25 минут лепешки «Капустные радости»: пышнее и нежнее драников

Это гениально простой рецепт капустных лепешек для тех, кто любит сытную и полезную выпечку, но не хочет возиться с дрожжами и долгой жаркой. Никакой возни — просто замесил тесто на кефире, добавил капусту и яйцо, обжарил на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, румяные лепешки с хрустящей золотистой корочкой и невероятно сочной, нежной начинкой из молодой капусты и яйца. Тесто на кефире делает их мягкими и воздушными, капуста придает свежесть и сочность, а яйцо — сытность.

Они намного пышнее и нежнее картофельных драников, при этом готовятся быстрее и проще. Идеальны для завтрака с чашкой чая, для перекуса или как гарнир к мясу. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 2 яйца, 300 г муки, 300 г молодой капусты, 1 ч. ложка соды, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните с солью. В миске смешайте кефир, яйца, соду, соль и перец. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Добавьте капусту, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепешки. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти капустные лепешки. Они получились пышными, румяными, с хрустящей корочкой и нежной серединой. Кстати, вместо кефира можно взять ряженку или простоквашу — вкус станет еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
