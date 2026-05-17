Крошу брынзу прямо в тесто — через 15 минут подаю хрустящие лепешки. С грузинскими не сравнить — вкуснее и нежнее

Брынза, зелень и простое тесто на кефире — лепешки на сковороде за 15 минут. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит солоноватые, сливочные лепешки с хрустящей корочкой. Никакой духовки — только сковорода, кефир и ароматная начинка из брынзы и зелени.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие, румяные лепешки с золотистой корочкой и невероятно нежной, сливочной начинкой из солоноватой брынзы и свежей зелени, которая буквально тает во рту.

Брынза придает пикантную соленость, а зелень — свежий аромат. Тесто на кефире получается мягким и эластичным, лепешки не рвутся. Идеальны к борщу, супу или как самостоятельный перекус.

Готовятся из доступных продуктов, а съедаются мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 2 яйца, 400 г муки, 1 ч. ложка соды, соль по вкусу; для начинки: 200 г брынзы, пучок укропа, пучок петрушки, пучок зеленого лука. В миске смешайте кефир, яйца, соду и соль. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Брынзу разомните вилкой или натрите на терке. Зелень мелко порубите, смешайте с брынзой. Тесто разделите на 8–10 частей, каждую раскатайте. На половину лепешки выложите начинку, накройте второй половиной, защипните края. Обжаривайте на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими.

