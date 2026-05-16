Научил турецкий повар! Кефир, горсть сыра и 10 минут! Нежные лепешки на сковороде

Беру кефир, муку, ветчину, сыр и зелень — лепешки жарю на сковороде за 15 минут. Это гениально простой рецепт сытных лепешек для тех, кто любит быструю выпечку с начинкой, но не хочет возиться с дрожжами и духовкой. Никакого замеса — просто смешал, раскатал, спрятал начинку — и на сковороду.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие лепешки с золотистой корочкой и невероятно сочной, тягучей начинкой из расплавленного сыра, ароматной ветчины и свежей зелени.

Тесто на кефире получается мягким и эластичным, не рвется при раскатке. Сыр плавится внутри, ветчина дает сытность, а зелень — свежий аромат. Лепешки идеальны для завтрака, перекуса или вместо хлеба к супу. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 2 яйца, 400 г муки, 1 ч. ложка соды, соль по вкусу; для начинки: 150 г ветчины, 150 г твердого сыра, пучок укропа, пучок зеленого лука. В миске смешайте кефир, яйца, соду и соль. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Ветчину нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке, зелень мелко порубите. Смешайте начинку. Тесто разделите на 8–10 частей, каждую раскатайте. На половину лепешки выложите начинку, накройте второй половиной, защипните края. Обжаривайте на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти лепешки. Удивило то, что тесто на кефире оказалось очень мягким и эластичным — оно не липло к рукам и не рвалось при раскатке. Лепешки жарились на сухой сковороде, и ни одна не пригорела, не прилипла и не треснула. Кстати, кефир в тесте можно заменить на простоквашу или кислое молоко — результат будет таким же нежным. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.