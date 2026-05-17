17 мая 2026 в 09:35

Беру кочан молодой капусты и замешиваю быстрое тесто: песочный пирог получается даже у начинающих хозяек

Этот пирог многие готовят каждую весну, когда появляется молодая капуста. Начинка получается особенно нежной, сочной и сливочной, а тонкое песочное тесто буквально рассыпается после выпечки. И главное — ничего сложного: тесто замешивается быстро, а продукты самые обычные.

Особенно вкусно такой пирог есть теплым, когда начинка еще мягкая и ароматная.

Ингредиенты. Для теста: сливочное масло — 150 г, сметана — 200 г, яйцо — 1 шт., соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ст. л., сода — 0,5 ч. л., мука — около 450 г. Для начинки: молодая капуста — 700 г, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., молоко — 50–100 мл, яйца — 3 шт., соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление. Для теста смешивают растопленное сливочное масло, сметану, яйцо, соль и сахар. Затем постепенно добавляют муку с содой и замешивают мягкое эластичное тесто. Оно должно получиться нежным и не липнуть к рукам.

Готовое тесто убирают в холодильник, пока готовится начинка. Лук и морковь слегка обжаривают на растительном масле. Молодую капусту тонко шинкуют, немного мнут руками и добавляют к овощам.

Все вместе тушат около 10–15 минут, затем вливают молоко, добавляют соль и готовят под крышкой до мягкости. Когда лишняя жидкость выпарится, в начинку добавляют яйца и быстро перемешивают, чтобы масса стала нежной и однородной.

Тесто делят на две части и раскатывают. Одну часть выкладывают в смазанную форму, сверху распределяют остывшую начинку и накрывают вторым пластом теста. Края хорошо защипывают.

Выпекают пирог при 180 градусах примерно 30–40 минут до красивой золотистой корочки.

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила пирог, и молодую капусту нужно тушить меньше — тогда начинка остается особенно сочной и нежной. А еще очень вкусно добавить в конце немного сливочного масла прямо в горячую начинку.

Ольга Шмырева
