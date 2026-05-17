День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 09:04

Расстегаи с мясом — находка для сытного обеда: делюсь рецептом бабушки, который заставит забыть о пирожках

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Классика русской кухни — расстегаи с отверстием сверху. В этом рецепте мы используем мясной фарш, а после выпечки дополняем его яйцом. Сочетание простое, но очень удачное — попробуйте!

Что понадобится

25 г свежих дрожжей, 2 ст. л. сахара, 500 мл теплой воды, 700–800 г муки, 100 г растопленного маргарина, 1 ч. л. соли, 1 яйцо для смазывания. 400 г мясного фарша, 4 вареных яйца, 1 пучок петрушки, соль, перец.

Как я готовлю

Для опары: дрожжи, 1 ст. л. сахара, 100 мл теплой воды, 2–3 ст. л. муки — оставляю на 15–20 минут до пены.

В кастрюле смешиваю 400 мл теплой воды, 1 ст. л. сахара, соль, растопленный маргарин и опару. Добавляя муку, замешиваю мягкое тесто. Оставляю в тепле на 1–1,5 часа, обминаю, даю подойти еще 30 минут.

Яйца варю 10 минут, чищу. Два рублю, два режу дольками. Петрушку рублю.

Тесто делю на кусочки по 45 г, раскатываю в лепешки 0,5 см. Середина толще. Выкладываю фарш, края защипываю, оставляя отверстие 1–1,5 см.

Расстаиваю 15–20 минут на противне. Смазываю яйцом, выпекаю при 200°C 25–30 минут. В горячие расстегаи кладу рубленое яйцо, петрушку, украшаю долькой яйца.

Проверено редакцией
Читайте также
Мошенники придумали новую схему, связанную с конфликтом на Украине и МККК
Общество
Мошенники придумали новую схему, связанную с конфликтом на Украине и МККК
Россиян предупредили о росте мошеннических схем перед ЕГЭ
Общество
Россиян предупредили о росте мошеннических схем перед ЕГЭ
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Общество
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Беру яблоки и пачку теста: готовлю чешские плундры — через 30 минут гора вкусняшек к чаю готова
Общество
Беру яблоки и пачку теста: готовлю чешские плундры — через 30 минут гора вкусняшек к чаю готова
Перетираю муку и масло и беру творог: настоящий немецкий «Кезекухен» — высокий, сливочный и нежнее чизкейка
Общество
Перетираю муку и масло и беру творог: настоящий немецкий «Кезекухен» — высокий, сливочный и нежнее чизкейка
Общество
рецепты
тесто
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион оказался частично обесточен после налета БПЛА
Москвичей предупредили о грозе и пожарной опасности
Попытка зарядить чужой аккумулятор привела к ДТП в Приамурье
Стало известно, куда направили самолеты из Москвы из-за атаки БПЛА
Воробьев раскрыл последствия атаки БПЛА в Красногорске
Четыре дома получили повреждения при атаке дронов в Сергиевом Посаде
Фанат известного рэпера добился трехкратной компенсации за годы ожиданий
Атака БПЛА привела к задержанию и отмене более 200 рейсов в Шереметьево
Как рассчитываются отпускные, за сколько дней выплачиваются: подробности
Собянин назвал одну из целей ночного налета ВСУ на Москву
Появились новые подробности с поисков пропавшей семьи Усольцевых
Атаку беспилотников на Москву назвали самой крупной более чем за год
Грузовик насмерть сбил водителя сломавшейся легковушки
Здание университета в Азове пострадало при атаке БПЛА на Ростовскую область
«Баффало» разгромил «Монреаль» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ
На территорию Шереметьево упали обломки беспилотника
Руководство ФРГ обвинили в неспособности преодолеть топливный кризис
Мирный житель погиб от удара ВСУ в российском регионе
В Шереметьево пассажиров попросили уйти от окон из-за атак БПЛА
Как увеличить пенсию по старости без северного стажа: пять рабочих способов
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.