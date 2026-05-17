Расстегаи с мясом — находка для сытного обеда: делюсь рецептом бабушки, который заставит забыть о пирожках

Классика русской кухни — расстегаи с отверстием сверху. В этом рецепте мы используем мясной фарш, а после выпечки дополняем его яйцом. Сочетание простое, но очень удачное — попробуйте!

Что понадобится

25 г свежих дрожжей, 2 ст. л. сахара, 500 мл теплой воды, 700–800 г муки, 100 г растопленного маргарина, 1 ч. л. соли, 1 яйцо для смазывания. 400 г мясного фарша, 4 вареных яйца, 1 пучок петрушки, соль, перец.

Как я готовлю

Для опары: дрожжи, 1 ст. л. сахара, 100 мл теплой воды, 2–3 ст. л. муки — оставляю на 15–20 минут до пены.

В кастрюле смешиваю 400 мл теплой воды, 1 ст. л. сахара, соль, растопленный маргарин и опару. Добавляя муку, замешиваю мягкое тесто. Оставляю в тепле на 1–1,5 часа, обминаю, даю подойти еще 30 минут.

Яйца варю 10 минут, чищу. Два рублю, два режу дольками. Петрушку рублю.

Тесто делю на кусочки по 45 г, раскатываю в лепешки 0,5 см. Середина толще. Выкладываю фарш, края защипываю, оставляя отверстие 1–1,5 см.

Расстаиваю 15–20 минут на противне. Смазываю яйцом, выпекаю при 200°C 25–30 минут. В горячие расстегаи кладу рубленое яйцо, петрушку, украшаю долькой яйца.