Вместо обычных котлет готовлю белковые с крабовыми палочками: для разнообразия и похудения

Вместо обычных котлет готовлю белковые с крабовыми палочками: для разнообразия и похудения

Котлеты из крабовых палочек — это вкусное и легкое блюдо, которое разнообразит ваше меню и подойдет даже для тех, кто старается похудеть. Нежные, с хрустящей корочкой, они напоминают рыбные котлеты, но готовятся проще.

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 1 сырое яйцо, соль, перец, зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: крабовые палочки, вареные яйца и сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте сырое яйцо, соль, перец и мелко рубленную зелень. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки и обжарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или свежими овощами.

Ранее стало известно, как приготовить капусту с курицей и грибами — ужин для тех, кто начал подготовку к лету.