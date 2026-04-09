09 апреля 2026 в 13:45

Вместо обычных котлет готовлю белковые с крабовыми палочками: для разнообразия и похудения

Котлеты из крабовых палочек — это вкусное и легкое блюдо, которое разнообразит ваше меню и подойдет даже для тех, кто старается похудеть. Нежные, с хрустящей корочкой, они напоминают рыбные котлеты, но готовятся проще.

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 1 сырое яйцо, соль, перец, зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: крабовые палочки, вареные яйца и сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте сырое яйцо, соль, перец и мелко рубленную зелень. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки и обжарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или свежими овощами.

Ранее стало известно, как приготовить капусту с курицей и грибами — ужин для тех, кто начал подготовку к лету.

Ради этих котлет можно стать веганом — готовлю так, что от мясных не отличить
Общество
Ради этих котлет можно стать веганом — готовлю так, что от мясных не отличить
Котлеты, к которым не нужен гарнир, — одной штукой можно наесться до отвала: сытное бюджетное блюдо
Общество
Котлеты, к которым не нужен гарнир, — одной штукой можно наесться до отвала: сытное бюджетное блюдо
Крабовый салат по-новому: копченый красавчик с зеленью. Очень вкусная весенняя версия
Общество
Крабовый салат по-новому: копченый красавчик с зеленью. Очень вкусная весенняя версия
Без яиц, сыра и риса: крабовый салат из трех ингредиентов за 3 минуты — ничего не нужно варить
Общество
Без яиц, сыра и риса: крабовый салат из трех ингредиентов за 3 минуты — ничего не нужно варить
Глазурь для кулича без сахара: 3 способа приготовить помадку без калорий
Семья и жизнь
Глазурь для кулича без сахара: 3 способа приготовить помадку без калорий
Дарья Иванова
Д. Иванова
Вместо обычных котлет готовлю белковые с крабовыми палочками: для разнообразия и похудения Котлеты из крабовых палочек — это вкусное и легкое блюдо, которое разнообразит ваше меню и подойдет даже для тех, кто старается похудеть. Нежные, с хрустящей корочкой, они напоминают рыбные котлеты, но готовятся проще.
200 г крабовых палочек
3 вареных яйца
100 г твердого сыра
1 сырое яйцо
соль, перец
зелень (укроп, петрушка)
Крабовые палочки, вареные яйца и сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте сырое яйцо, соль, перец и мелко рубленую зелень. Тщательно перемешайте до однородности.
Разогрейте сковороду с маслом. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки и обжарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или свежими овощами.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог ответила, какие субпродукты полезны при анемии
Врач дал советы, как начать заниматься спортом без стресса для организма
Массовая автоавария произошла на дорогах Москвы
Лавров: Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто разделяет идеалы мира
Историк ответил, смогут ли США и Иран достичь согласия за две недели перемирия
Садовод рассказала, как высадить рассаду в апреле и не убить ее
Подросток поджег пять релейных шкафов в Ленобласти
«Голубые мечты»: сенатор ответил Зеленскому на слова о встрече с Путиным
Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО
Лавров раскрыл смысл Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать пасхального перемирия с Украиной
Москалькова раскрыла, сколько курян остаются в Сумской области
Плазменный двигатель Росатома показал рекордные характеристики
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Раскрыто имя нового гендиректора БелТА
Юрист ответил, что делать при наличии «двойника» по документам
Супруга Михаила Турецкого призналась, что помогло ей укрепить брак
Эксперт рассказал об уникальном шансе России в конфликте США и Ирана
Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля
Самый загадочный член британской королевской семьи встретился с Карлом III
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

