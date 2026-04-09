Котлеты из крабовых палочек — это вкусное и легкое блюдо, которое разнообразит ваше меню и подойдет даже для тех, кто старается похудеть. Нежные, с хрустящей корочкой, они напоминают рыбные котлеты, но готовятся проще.
Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 1 сырое яйцо, соль, перец, зелень (укроп, петрушка).
Рецепт: крабовые палочки, вареные яйца и сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте сырое яйцо, соль, перец и мелко рубленную зелень. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки и обжарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или свежими овощами.
Вместо обычных котлет готовлю белковые с крабовыми палочками: для разнообразия и похудения
200 г крабовых палочек 3 вареных яйца 100 г твердого сыра 1 сырое яйцо соль, перец зелень (укроп, петрушка)
Крабовые палочки, вареные яйца и сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте сырое яйцо, соль, перец и мелко рубленую зелень. Тщательно перемешайте до однородности.
Разогрейте сковороду с маслом. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки и обжарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или свежими овощами.