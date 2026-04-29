29 апреля 2026 в 15:36

Когда в холодильнике завалялась гречка, делаю из нее вкуснейшие котлетки — рецепт для экономного ужина

Осталась гречка с ужина? Не выкидывайте. Смешайте с фаршем, яйцом, луком, чесноком и петрушкой. Получатся сытные, сочные котлеты, которые не требуют гарнира. Идеально для обеда, когда нет времени на готовку.

Что понадобится

200 г вареной гречки, 300 г фарша, 1 яйцо, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, 1 ч. л. соли, перец, 3 ст. л. растительного масла.

Как я готовлю

Гречку отвариваю, остужаю. Лук тру на крупной терке, чеснок давлю, петрушку рублю. В миске смешиваю гречку, фарш, яйцо, лук, чеснок, зелень, соль, перец. Вымешиваю до однородности.

Формую плоские котлеты. На сковороде разогреваю масло, обжариваю гречаники с двух сторон до золотистой корочки. Убавляю огонь, накрываю крышкой, готовлю еще 10 минут. Подаю со сметаной и зеленью.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Аналитик объяснил, как работает агентный ИИ в финансовой сфере
Общество
Аналитик объяснил, как работает агентный ИИ в финансовой сфере
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела»
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела»
Посадите в мае — в июне сад украсят лавандово-розовые шары. Садовая жемчужина с шапками до 15 см
Общество
Посадите в мае — в июне сад украсят лавандово-розовые шары. Садовая жемчужина с шапками до 15 см
Взбиваю белки в пену — через 35 минут суфле готово, воздушное, нежное, с беконом и сыром
Общество
Взбиваю белки в пену — через 35 минут суфле готово, воздушное, нежное, с беконом и сыром
Готовлю гречку так — и не остается ни крупинки: жарю с фрикадельками в особой подливе
Общество
Готовлю гречку так — и не остается ни крупинки: жарю с фрикадельками в особой подливе
Общество
рецепты
гречка
котлеты
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

