Когда в холодильнике завалялась гречка, делаю из нее вкуснейшие котлетки — рецепт для экономного ужина

Когда в холодильнике завалялась гречка, делаю из нее вкуснейшие котлетки — рецепт для экономного ужина

Осталась гречка с ужина? Не выкидывайте. Смешайте с фаршем, яйцом, луком, чесноком и петрушкой. Получатся сытные, сочные котлеты, которые не требуют гарнира. Идеально для обеда, когда нет времени на готовку.

Что понадобится

200 г вареной гречки, 300 г фарша, 1 яйцо, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, 1 ч. л. соли, перец, 3 ст. л. растительного масла.

Как я готовлю

Гречку отвариваю, остужаю. Лук тру на крупной терке, чеснок давлю, петрушку рублю. В миске смешиваю гречку, фарш, яйцо, лук, чеснок, зелень, соль, перец. Вымешиваю до однородности.

Формую плоские котлеты. На сковороде разогреваю масло, обжариваю гречаники с двух сторон до золотистой корочки. Убавляю огонь, накрываю крышкой, готовлю еще 10 минут. Подаю со сметаной и зеленью.

