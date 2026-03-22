Едим и худеем — рецепт ужина для тех, кто начал подготовку к лету: капуста с курицей и грибами

Запеченная капуста с курицей и грибами — это идеальное диетическое блюдо для тех, кто начал подготовку к лету. Минимум калорий и максимум пользы: курица дает белок, капуста — клетчатку, а грибы — сытость. Едим и худеем!

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 500 г белокочанной капусты, 400 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 2 ст. л. сметаны (10–15%), соль, перец, специи.

Как приготовить

Капусту нашинкуйте, слегка помните руками, чтобы она пустила сок. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, смешайте со сметаной, солью и специями. Грибы нарежьте пластинками, лук — кубиками, обжарьте на сковороде до золотистости. В горшочки или форму выложите слоями: капусту, курицу в сметане, грибы с луком. Повторите слои. Накройте крышкой или фольгой и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40–45 минут. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

