Хинкали больше не покупаю! Готовлю аутентичный азербайджанский хингал под ароматным соусом

Фото: D-NEWS.ru
Если вы думаете, что настоящее кавказское блюдо — это всегда долго и сложно, бакинский хингал приятно удивит. Все, что требуется, — замесить эластичное тесто, потушить ароматный фарш и собрать все воедино под ярким соусом.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 400 г, яйцо — 1 шт., вода — 150 мл, соль — 0,5 ч. л.

Для фарша и лука: фарш бараний или говяжий — 500 г, лук репчатый — 3 шт., масло сливочное — 120 г, куркума — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., перец черный молотый, соль.

Для подачи: мацони или греческий йогурт — 250 г, чеснок — 2–3 зубчика, соль, масло сливочное для поливки — 50 г.

Как готовлю

Муку просеиваю, делаю углубление, вливаю яйцо, воду, добавляю соль. Замешиваю тугое тесто, убираю в пленку, в холодильник на 30 минут.

Тесто делю на части, раскатываю в пласт 2–3 мм, нарезаю ромбиками 4–5 см. Подсушиваю на муке.

Одну луковицу режу кубиком, обжариваю на половине масла, добавляю фарш, паприку, перец, тушу под крышкой 10–15 минут, затем выпариваю жидкость. Две луковицы режу перьями, обжариваю на оставшемся масле с куркумой до золотистого цвета.

Мацони смешиваю с давленым чесноком и солью.

Ромбики варю в кипящей подсоленной воде 4–5 минут. На блюдо выкладываю тесто, поливаю растопленным маслом. В центре — фарш, вокруг — жареный лук. Подаю с соусом.

Проверено редакцией
Вместо надоевшего оливье — салат «Демидовский» с говядиной и черносливом. Готовится легко, а впечатляет на все сто
рецепты
еда
мясо
тесто
Дмитрий Демичев
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
