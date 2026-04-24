Банку тунца, яйца и лук превращаю в сытный пирог — восхитительный ужин без хлопот

Консервированный тунец, яйца и лук — казалось бы, простой набор продуктов. Но в сочетании с воздушным заливным тестом они превращаются в сытный пирог, который не стыдно подать к семейному ужину.

Что понадобится

Для теста: яйца — 3 шт., сметана — 200 г, сливочное масло — 50 г, мука — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л.

Для начинки: консервированный тунец (кусочками) — 200 г, яйца вареные — 3 шт., лук репчатый — 1 шт. (средняя), лук зеленый — 3–4 стебля, укроп — 3–4 веточки, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для формы: масло сливочное — для смазывания.

Как готовлю

Вареные яйца очищаю и нарезаю кубиками, репчатый лук мелко рублю, зеленый лук и укроп шинкую. Консервированный тунец откидываю на сито, чтобы стекла жидкость, затем разминаю вилкой на крупные фрагменты. Соединяю в миске тунец, яйца, оба вида лука и укроп, слегка приправляю солью и перцем.

Растапливаю масло, взбиваю яйца с солью венчиком, добавляю сметану и теплое масло. Муку просеиваю вместе с разрыхлителем, всыпаю в жидкую основу и замешиваю гладкое, текучее тесто.

Форму смазываю маслом. Выливаю половину теста, выкладываю начинку. Оставшееся тесто аккуратно выливаю поверх начинки, полностью ее покрывая. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке. Готовому пирогу даю остыть в форме.

Читайте также
Три пластинки сыра и пачка охотничьих колбасок: сырные макароны сведут всех с ума. Готовим все на одной сковороде и без лишней посуды
Общество
Три пластинки сыра и пачка охотничьих колбасок: сырные макароны сведут всех с ума. Готовим все на одной сковороде и без лишней посуды
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад накроется пурпурно-фиолетовым ковром с медовым ароматом. Многолетник-сказка для клумб
Общество
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад накроется пурпурно-фиолетовым ковром с медовым ароматом. Многолетник-сказка для клумб
Забудьте о столовских макарошках. Готовим тимбалло: изящную пасту-запеканку с тефтельками в соусе
Общество
Забудьте о столовских макарошках. Готовим тимбалло: изящную пасту-запеканку с тефтельками в соусе
Мексиканец придумал неожиданный способ избежать алиментов в России
Общество
Мексиканец придумал неожиданный способ избежать алиментов в России
Беру копченую колбасу, огурец и горошек — через 1 минуту на столе салат «Миледи», сытный и хрустящий
Общество
Беру копченую колбасу, огурец и горошек — через 1 минуту на столе салат «Миледи», сытный и хрустящий
Общество
рецепты
еда
рыба
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

