Банку тунца, яйца и лук превращаю в сытный пирог — восхитительный ужин без хлопот

Консервированный тунец, яйца и лук — казалось бы, простой набор продуктов. Но в сочетании с воздушным заливным тестом они превращаются в сытный пирог, который не стыдно подать к семейному ужину.

Что понадобится

Для теста: яйца — 3 шт., сметана — 200 г, сливочное масло — 50 г, мука — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л.

Для начинки: консервированный тунец (кусочками) — 200 г, яйца вареные — 3 шт., лук репчатый — 1 шт. (средняя), лук зеленый — 3–4 стебля, укроп — 3–4 веточки, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для формы: масло сливочное — для смазывания.

Как готовлю

Вареные яйца очищаю и нарезаю кубиками, репчатый лук мелко рублю, зеленый лук и укроп шинкую. Консервированный тунец откидываю на сито, чтобы стекла жидкость, затем разминаю вилкой на крупные фрагменты. Соединяю в миске тунец, яйца, оба вида лука и укроп, слегка приправляю солью и перцем.

Растапливаю масло, взбиваю яйца с солью венчиком, добавляю сметану и теплое масло. Муку просеиваю вместе с разрыхлителем, всыпаю в жидкую основу и замешиваю гладкое, текучее тесто.

Форму смазываю маслом. Выливаю половину теста, выкладываю начинку. Оставшееся тесто аккуратно выливаю поверх начинки, полностью ее покрывая. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке. Готовому пирогу даю остыть в форме.