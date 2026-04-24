Беру копченую колбасу, огурец и горошек — через 1 минуту на столе салат «Миледи», сытный и хрустящий

Беру копченую колбасу, свежий огурец, консервированный горошек и сухарики — нарезаю, смешиваю с майонезом, и через минуту на столе салат, который получается сытным, хрустящим и невероятно вкусным. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина, перекуса или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: острая, ароматная копченая колбаса, свежий хрустящий огурец, сладкий горошек и нежные сухарики, пропитанные майонезом, — все вместе создает яркий, насыщенный вкус.

Для приготовления вам понадобится: 100 г копченой колбасы, 1 огурец, 100 г консервированного зеленого горошка, 1 пачка сухариков (40 г), майонез по вкусу, соль по вкусу. Колбасу нарежьте тонкой соломкой, огурец — мелкими кубиками. В глубокой миске смешайте колбасу, огурец, горошек и сухарики. Добавьте майонез, посолите по вкусу, тщательно перемешайте. Подавайте сразу — сухарики должны остаться хрустящими. Этот салат исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

