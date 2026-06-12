Обожаю салаты, которые делаются за 15 минут. Этот — король

Сочетание слабосоленого лосося и авокадо — это база. Но без правильной заправки все развалится. Я нашел баланс.

Ингредиенты

Лосось слабосоленый — 100 г, огурцы — 6 шт., авокадо — 1 шт., лайм — 1 шт., оливковое масло — 3 ст. л., соль, перец — по вкусу, смесь салатных листьев — 100 г.

Как готовлю

Сначала тонко режу лосося. Огурцы шинкую соломкой, если кожица грубая — срезаю. Тем временем чищу авокадо, нарезаю ломтиками и сразу сбрызгиваю соком половины лайма — чтобы не потемнел. Самое сложное — это заправка: смешиваю сок второй половинки лайма с оливковым маслом, солю и перчу. Потом просто кидаю все в миску с салатными листьями, поливаю заправкой и перемешиваю. Подаю сразу — салат не любит ждать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Влюбился в этот салат за скорость: нарезал лосося, огурцы, авокадо — и готово. Но меня удивило, как важно не переборщить с заправкой. Я лью немного лайма и оливкового масла, буквально пару капель, иначе все поплывет. Итог — легкий, сытный, без чувства тяжести.