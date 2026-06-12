Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 16:11

Обожаю салаты, которые делаются за 15 минут. Этот — король

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сочетание слабосоленого лосося и авокадо — это база. Но без правильной заправки все развалится. Я нашел баланс.

Ингредиенты

Лосось слабосоленый — 100 г, огурцы — 6 шт., авокадо — 1 шт., лайм — 1 шт., оливковое масло — 3 ст. л., соль, перец — по вкусу, смесь салатных листьев — 100 г.

Как готовлю

Сначала тонко режу лосося. Огурцы шинкую соломкой, если кожица грубая — срезаю. Тем временем чищу авокадо, нарезаю ломтиками и сразу сбрызгиваю соком половины лайма — чтобы не потемнел. Самое сложное — это заправка: смешиваю сок второй половинки лайма с оливковым маслом, солю и перчу. Потом просто кидаю все в миску с салатными листьями, поливаю заправкой и перемешиваю. Подаю сразу — салат не любит ждать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Влюбился в этот салат за скорость: нарезал лосося, огурцы, авокадо — и готово. Но меня удивило, как важно не переборщить с заправкой. Я лью немного лайма и оливкового масла, буквально пару капель, иначе все поплывет. Итог — легкий, сытный, без чувства тяжести.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался, где бы могли работать ветераны СВО
«Как мухи»: Путин сообщил, что знает о проблеме БПЛА на передовой
Российский генерал ответил, получится ли у Украины «оголодить» Крым
Осталось четыре месяца. Запад назвал дату ухода Зеленского и его преемника
Путин рассказал, зачем Киеву были нужны Минские соглашения
Путин сообщил о многолетних попытках договориться по Донбассу
Путин анонсировал встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил России
Путин озвучил философскую мысль перед участниками СВО
Мощный ответ Киеву и флаг над Приютом: новости СВО на вечер 12 июня
Белоусов назвал число поставленных в армию тяжелых дронов
Путин анонсировал российский аналог Starlink для управления тяжелыми БПЛА
Путин раскрыл число военнослужащих в зоне СВО
«Просто спасибо»: Путин выразил благодарность штурмовикам
Путин предложил почтить минутой молчания погибшего на СВО Очир-Горяева
Коц заявил о капитуляции США в войне с Ираном
«Четвертый разряд»: Путин раскрыл свою рабочую специальность
Путин встретился с участниками СВО в Кремле
«Особое чувство»: Кириенко отметил уникальный талант ветеранов СВО
«Кто-то питается моей кровью»: Буйнов раскрыл правду о своем здоровье
Рига, список некрасивых, мнение об СВО: как живет актриса Яна Сексте
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.