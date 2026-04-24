Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 15:04

Забудьте о столовских макарошках. Готовим тимбалло: изящную пасту-запеканку с тефтельками в соусе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это блюдо — яркий пример того, как несколько простых ингредиентов и правильная подача идеи творят кулинарные чудеса. Знакомые всем тефтели с макаронами, стоит лишь назвать их «капеллини с полпетте», моментально переносят нас из домашней кухни в уютную итальянскую тратторию.

Что понадобится

500 г свино-говяжьего фарша, 50 г вяленых томатов, 2 зубчика чеснока, 0,5 острого перца чили, 1 ч. л. орегано, соль, перец, 1 ст. л. растительного масла. Для соуса: 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 400 г помидоров в собственном соку, 1 болгарский перец, 1 ч. л. сахара, соль, перец, 2 ст. л. оливкового масла. 200 г пасты капеллини, пармезан для подачи.

Как я готовлю

Чеснок, чили и вяленые томаты рублю, смешиваю с фаршем, орегано, солью, перцем. Формую шарики, выкладываю в смазанную маслом форму, запекаю при 190 °C 25 минут.

Лук и чеснок обжариваю на оливковом масле 5–6 минут. Добавляю помидоры, сахар, соль, перец, тушу 20 минут. Перец режу соломкой, обжариваю отдельно 5–6 минут, добавляю к томатному соусу, тушу 3–4 минуты.

Пасту варю 2–3 минуты. Смешиваю с соусом и тефтелями. Подаю с пармезаном.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
"Мы будем продолжать": Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.