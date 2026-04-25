Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 11:30

Пачка творога и полстакана муки — через 15 минут на столе «лепестки»: мягче бисквита и вкуснее творожных сырков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, яйцо и полстакана муки — замешиваю мягкое тесто, раскатываю в пласт, вырезаю кружочки, складываю пополам и обжариваю на сковороде. Через 15 минут на столе румяные «лепестки», которые получаются нежными, воздушными и намного вкуснее магазинных сырников.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие снаружи «лепестки», а внутри — мягкая, творожная мякоть с ванильным ароматом, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 0,5 стакана муки (примерно 80 г), щепотка соли, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и соль, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое, слегка липнущее тесто (муки может уйти чуть больше, если тесто слишком липкое). Раскатайте тесто в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте кружочки стаканом. Каждый кружочек сложите пополам, придавая форму лепестка. Разогрейте сковороду с маслом, обжаривайте «лепестки» с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной, вареньем или медом — эти «лепестки» исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Омлет с творогом в духовке — нежнее сырного и пышнее обычного: добавляю творог, и завтрак превращается в праздник
Общество
Омлет с творогом в духовке — нежнее сырного и пышнее обычного: добавляю творог, и завтрак превращается в праздник
Свежий укроп и немного творога — этот выручай-пирог никогда не подведет
Общество
Свежий укроп и немного творога — этот выручай-пирог никогда не подведет
Беру банку консервов и картошку — через 25 минут на столе суп, который согревает и насыщает, проще некуда
Общество
Беру банку консервов и картошку — через 25 минут на столе суп, который согревает и насыщает, проще некуда
Взбиваю творог с молоком и желатином — через 30 минут торт-суфле «Невесомка», нежный и воздушный
Общество
Взбиваю творог с молоком и желатином — через 30 минут торт-суфле «Невесомка», нежный и воздушный
Пирог «Алые паруса» с вишней — творожный слой, ягодный топ и хрустящая корочка за полчаса
Общество
Пирог «Алые паруса» с вишней — творожный слой, ягодный топ и хрустящая корочка за полчаса
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли масштаб повреждений американских баз после ударов Ирана
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры из тайги, детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского и Дудаева
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
В России подготовили обновленный ГОСТ на вейпы
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.