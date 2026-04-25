Пачка творога и полстакана муки — через 15 минут на столе «лепестки»: мягче бисквита и вкуснее творожных сырков

Беру творог, яйцо и полстакана муки — замешиваю мягкое тесто, раскатываю в пласт, вырезаю кружочки, складываю пополам и обжариваю на сковороде. Через 15 минут на столе румяные «лепестки», которые получаются нежными, воздушными и намного вкуснее магазинных сырников.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие снаружи «лепестки», а внутри — мягкая, творожная мякоть с ванильным ароматом, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 0,5 стакана муки (примерно 80 г), щепотка соли, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и соль, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое, слегка липнущее тесто (муки может уйти чуть больше, если тесто слишком липкое). Раскатайте тесто в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте кружочки стаканом. Каждый кружочек сложите пополам, придавая форму лепестка. Разогрейте сковороду с маслом, обжаривайте «лепестки» с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной, вареньем или медом — эти «лепестки» исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.