Смешиваю кокос, сгущенку и миндаль на сковороде — через 5 минут торт «Рафаэлло», нежнее, чем в магазине

Беру кокосовую стружку, сгущенку и миндаль — смешиваю все прямо на сковороде, прогреваю, выкладываю в форму и убираю в холодильник. Через 5 минут на столе нежный кокосовый торт, который получается таким же вкусным, как знаменитые конфеты, но готовится в разы быстрее и проще. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или внезапных гостей.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, маслянистая кокосовая масса с хрустящими кусочками миндаля, которая буквально тает во рту и напоминает любимые конфеты «Рафаэлло».

Для приготовления вам понадобится: 200 г белой кокосовой стружки, 1 банка сгущенного молока (380 г), 100 г сливочного масла, 100 г миндаля (сырого или жареного). На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сгущенное молоко, перемешайте. Всыпьте кокосовую стружку и измельченный миндаль, прогревайте на медленном огне 3–5 минут, постоянно помешивая, до получения однородной густой массы. Переложите массу в форму, застеленную пергаментом, разровняйте. Уберите в холодильник на 1–2 часа до застывания. Застывший торт нарежьте на порционные кусочки. Подавайте охлажденным — этот торт исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

