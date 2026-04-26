26 апреля 2026 в 08:57

С кексом «Три сыра» пироги не нужны! Готовлю с зеленью и оливками — идеальнее перекуса не бывает

Сочетание рассольной феты, зрелого чеддера и творожного сыра — это не просто смесь, а продуманный баланс солености, жирности и кремовой текстуры. Простой прием с сырной прослойкой возводит привычную выпечку в ранг гастрономической миниатюры.

Что понадобится

150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 яйца, 80 мл молока, 2 ст. л. оливкового масла, 80 г чеддера, 50–60 г оливок, тимьян, тархун, петрушка, соль, перец, щепотка сахара. 70 г феты, 70 г творожного сыра, 1–2 ст. л. молока. 1–2 ст. л. тыквенных семечек, масло для смазывания.

Как я готовлю

Фету и творожный сыр разминаю вилкой с молоком до крема. Зелень рублю, оливки режу кубиком, чеддер тру. Муку с разрыхлителем, солью и перцем смешиваю.

Яйца взбиваю с молоком, маслом и сахаром. Соединяю с сухими ингредиентами, добавляю зелень и оливки.

Формы смазываю маслом. Тесто делю на 2 части. Первую распределяю по формам наполовину. В центр — ложку сырной начинки. Накрываю оставшимся тестом. Посыпаю семечками.

Выпекаю при 180 °C 15–20 минут.

