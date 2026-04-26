26 апреля 2026 в 10:58

Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 26 апреля, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 26 апреля

Российские военные в ночь на 26 апреля нанесли удар по объектам военной, портовой и логистической инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Ильичевске и Одессе удары пришлись по портовой инфраструктуре: уничтожены склады, административные корпуса и грузовой транспорт. Также повреждено судно под флагом Палау. В Харькове атакована промзона в Шевченковском районе. В Днепропетровске второй день полыхают нефтебазы. Под ударами были объекты в Кривом Роге. Зафиксирован пожар в Чернигове», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего за последние сутки с 25 на 26 апреля зафиксировано около 40 ударов. В Днепропетровской области, как сообщает подпольщик, целями стали нефтебазы и логистические узлы; в Черниговской области — железнодорожные узлы, склады, пункты управления БПЛА и связью; в Одесской области — портовая инфраструктура, склады, узлы перевалки; в Харьковской области — склады, места размещения резервов, техника ВСУ; в Киевской области — логистические и распределительные узлы.

«Прогноз. В ближайшие дни сохранится текущая модель. Это означает, что наиболее нагруженные направления (Днепропетровская область, Одесса, Чернигов) будут получать новые удары по целям с интервалами, не позволяющими восстановить логистику в полном объеме», — отметил он в личном блоге в Telegram.

Вице-премьер Украины Алексей Кулеба заявил, что в результате ночной атаки в Одесской области повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, разрушения получили складские помещения, оборудование, резервуары для хранения грузов.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мария Баранова
