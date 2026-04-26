Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской и Сумской областях, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 26 апреля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского, Сум, Шостки, Мирополья?

Бои и события на Запорожском направлении в воскресенье, 26 апреля: обстановка на фронте сегодня

«Запорожское направление. Покровский участок. Противник хоть и снизил количество накатов в районе Березового, Вишневого и Рыбного, однако вражеские группы успели засесть на участке в наблюдательных пунктах, самая дальняя точка севернее Новогригоровки.В целом на участке слоеный пирог, позиции все вперемешку, при зачистке нами территорий постоянно возникают стрелковые бои, так как выявляем в окопах и блиндажах вражеские группы, открываем огонь на поражение, также работают по этим точкам наши дроноводы», — пишет «Дневник Десантника».

WarGonzo передает, что на Каменском направлении в Запорожской области ситуация без изменений в ЛБС, продолжаются бои.

«На Гуляйпольском направлении ВС РФ увеличивают зону контроля западнее Мирного. Есть продвижение на юго-востоке Воздвижевки. В районе Воскресенки и Алексанровграда противник контратакует, идут ожесточенные бои», — добавил источник.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на западном фланге Запорожского направления ситуация без изменений.

«В Приморском, вдоль побережья, малые группы ВСУ пытаются улучшить положение — российские расчеты БПЛА и артиллеристы уничтожают группы еще на подходе. На восточном фланге ВС РФ продвинулись на 800 м на западе от Мирного. Есть успехи как на юге от Гуляйпольского, так и на северо-западе от села, где на восточной окраине Новоселовки противник зафиксировал наших бойцов. Вероятно, речь идет о разведке, однако если же наши бойцы зайдут Новоселовку и продолжат через нее двигаться на запад, то через 6 км выйдут к северному прикрытию Орехова — к Омельнику. Выше по фронту расширена зона контроля на юго-востоке Воздвижевки», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Бои и события на Сумском направлении в воскресенье, 26 апреля: обстановка на фронте сегодня

«На Сумском направлении штурмовики ГВ „Север“ продолжают вести ожесточенные бои, продвигаясь вглубь Сумской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Мирлогов, Атинского, Кияницы, Марьино, Бачевска, Мачулищ, Сум, Шостки, Мирополья, Толстодубово, Новодмитровки и села Будки. В Шосткинском районе без существенных изменений. Наши артиллеристы и операторы БпЛА наносят удары по ранее вскрытым целям, штурмовики зачищают приграничные лесные массивы. „Северяне“ продвинулись до 150 метров», — отметили авторы канала.

По их словам, штурмовики ВС РФ в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на 24 участках, за сутки продвижение составило до 550 метров.

«Упорные стрелковые бои продолжаются в Мирополье, в районах Кондратовки и Корчаковки. В Краснопольском районе продолжаются упорные стрелковые бои в селах Таратутино и Новодмитровка, а также в окрестностях населенных пунктов. В Таратутино враг предпринял попытку контратаки силами штурмовой группы. В ходе ожесточенного стрелкового боя украинские националисты уничтожены. Несмотря на сравнительно небольшие размеры населенного пункта, враг несет колоссальные потери на данном участке фронта. Родственники пропавших без вести солдат ВСУ объединяются в группы, пытаясь совместными усилиями добиться от командования хоть какой-то информации о судьбах их близких. В течение дня „северяне“ продвинулись до 450 метров», — добавил «Северный ветер».

«Донбасский Партизан» передает, что на Сумском направлении подразделения ВС РФ ведут боевые действия на восточной окраине Таратутино, оказывая давление на позиции ВСУ.

«На Краснопольском плацдарме российские силы продвинулись до 600 метров, расширяя зону контроля и усиливая присутствие на участке», — добавил источник.

