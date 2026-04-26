26 апреля 2026 в 10:42

«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа

«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Противники президента США Дональда Трампа готовы сами умереть, лишь бы убить его, заявил в социальной сети Х американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Так он отреагировал на сообщения о стрельбе на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton.

Готовы умереть, лишь бы убить демократически избранного президента, — подчеркнул бизнесмен.

Ранее политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что покушение отчасти выгодно самому Трампу. По словам эксперта, инцидент может повысить рейтинг хозяина Белого дома внутри страны. После этого события простые избиратели будут воспринимать президента как жертву и борца за справедливость, уточнил Блохин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала заявление перед началом стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов, которая позже привела к эвакуации Трампа. Незадолго до инцидента она сообщила журналистам, что на мероприятии прозвучат «выстрелы». При этом Ливитт также анонсировала выступление Трампа, отметив, что оно будет в его привычной манере.

Москвичей предупредили об обрушении месячной нормы осадков за три дня
Путин поблагодарил корейских воинов, которые защищали Курскую область
Пригородные поезда на Севастополь изменили конечную точку прибытия
«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»
Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ
Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка
Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном
Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль
«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс
Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ
Россияне рассказали о тратах на майские праздники
«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа
В России предложили ввести «зарплату матери»
В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами
Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа
В Мали ввели комендантский час
Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки
Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть
В Колумбии выросло число жертв взрыва
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

