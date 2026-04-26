«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа Маск заявил, что противники Трампа готовы сами умереть в попытке убить его

Противники президента США Дональда Трампа готовы сами умереть, лишь бы убить его, заявил в социальной сети Х американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Так он отреагировал на сообщения о стрельбе на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton.

Готовы умереть, лишь бы убить демократически избранного президента, — подчеркнул бизнесмен.

Ранее политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что покушение отчасти выгодно самому Трампу. По словам эксперта, инцидент может повысить рейтинг хозяина Белого дома внутри страны. После этого события простые избиратели будут воспринимать президента как жертву и борца за справедливость, уточнил Блохин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала заявление перед началом стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов, которая позже привела к эвакуации Трампа. Незадолго до инцидента она сообщила журналистам, что на мероприятии прозвучат «выстрелы». При этом Ливитт также анонсировала выступление Трампа, отметив, что оно будет в его привычной манере.