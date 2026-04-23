Котлеты не жарю в тонне жира: готовлю куриные кексы с сыром — простой рецепт в духовке

Когда хочется чего-то мясного, но без лишнего масла и тяжести, этот рецепт выручает лучше всего. Вместо привычных котлет — аккуратные порционные кексы с нежной начинкой. Готовятся просто, выглядят эффектно и подходят даже для правильного питания.

Куриные кексы получаются мягкими и сочными, с легкой румяной корочкой и нежной серединкой. Внутри — сливочно-сырная начинка, которая буквально тает и делает вкус более насыщенным.

Для приготовления вам понадобится: куриный фарш — 450 г, лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., натуральный йогурт — 2 ст. л., твердый сыр — 50–60 г, соль, перец и специи по вкусу.

Лук мелко нарежьте и слегка потушите, затем смешайте с фаршем, добавьте соль и специи и хорошо отбейте массу, чтобы она стала плотнее и сочнее.

Для начинки яйцо слегка взбейте вилкой, добавьте йогурт и тертый сыр, перемешайте до однородности. В формочки разложите фарш, сформируйте углубления и заполните их сырной смесью.

Запекайте при 200 °C около 30 минут до румяной корочки. Подавать лучше горячими — в этот момент начинка особенно нежная, а сами кексы получаются максимально сочными.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
