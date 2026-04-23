23 апреля 2026 в 13:33

Роспотребнадзор одобрил повышение штрафов за обман потребителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Роспотребнадзор поддерживает повышение штрафов за обман потребителей, сообщили РИА Новости. В надзорном ведомстве пояснили, что действующие взыскания во многом утратили эффект.

Повышение ответственности за обман потребителей — мера, которая объективно назрела. Действующие штрафы во многом утратили сдерживающий эффект: для части бизнеса они воспринимаются как допустимые издержки, — заявил собеседник агентства.

В ведомстве подчеркнули, что увеличение санкций может воздействовать позитивно как превентивный инструмент. Однако сам по себе рост штрафов не станет универсальным решением — необходим контроль, проверки и качество доказательной базы при выявлении нарушений.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июня 2026 года начнет действовать новый ГОСТ на свежие фрукты. Стандарты определят требования к содержанию в продуктах пестицидов, а также будут запрещать наличие генно-модифицированных организмов.

Также стало известно о появлении ГОСТа на энергетики в России. В частности, он закрепит четкие и жесткие требования к составу и характеристикам таких напитков с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья потребителей.

