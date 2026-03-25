25 марта 2026 в 12:27

Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Покупателей, занимающихся «потребительским экстремизмом», нужно определять с помощью четких критериев, рассказала KP.RU доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова. По ее словам, судам необходимо дать возможность запрашивать информацию о подобных делах истца.

В результате суды смогут выявить «профессиональных истцов». Будет проще доказать факт злоупотребления правом. Чаще начнет использоваться механизм «секвестрования требований», позволяющий отказать во взыскании неустойки и штрафа. Это снизит привлекательность злоупотреблений на рынке, — рассказала Борисова.

Финансист подчеркнула, что другими критериями, помимо систематичности обращений, могут стать умышленность случаев поломки товаров или уклонение от передачи продавцу для проверки качества, а также несоразмерность компенсационных требований и неустоек за выявленный брак. Она отметила, что без четких критериев определить случаи недобросовестного поведения со стороны потребителя будет сложнее.

Ранее сообщалось, что российские маркетплейсы планируется обязать нести субсидиарную ответственность за продажу некачественных товаров от иностранных продавцов. Механизм предполагается разработать до января 2028 года, этим займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг.

потребители
инициативы
критерии
суды
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
