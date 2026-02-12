Зимняя Олимпиада — 2026
Эксперт по недвижимости рассказал, как россияне выбирают застройщика

Эксперт по недвижимости Сурматов: при выборе жилья важна инфраструктура

При выборе застройщика покупатели обращают внимание на инфраструктуру и финансовую прозрачность, рассказал «ФедералПресс» коммерческий директор девелоперской компании Тимур Сурматов. Он отметил, что также важно соблюдение сроков.

Важно наличие реализованных объектов и работающей инфраструктуры вокруг них. Также значимы управленческие стандарты, качество продукта и открытая коммуникация с рынком. Сегодня клиенты и партнеры смотрят не только на цену, но и на репутацию, — рассказал Сурматов.

В ходе опроса выяснилось, что покупатели обращают внимание на качество постройки и отделки квартиры. Также более чем в половине случаев репутация и надежность застройщика становятся приоритетными.

Ранее сообщалось, что строительно-монтажные работы оказались самой затратной статьей расходов в цене новостроек. По их словам, эта часть расходов занимает в структуре стоимости 28% и включает в себя материалы, оплату труда, работу подрядчиков, амортизацию и сопутствующие налоги.

