Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ Критик Шпагин: в Школу-студию МХАТ нужно назначить ректора из сотрудников вуза

Новый ректор Школы-студии МХАТ должен быть «своим» человеком, из числа преподавателей театрального вуза, поделился мнением с NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. Он сказал, что качества этого человека не имеют особого значения.

Плохой, хороший вообще не важно. Нужно брать своих. Игорь Золотовицкий был свой, хороший преподаватель и из него вышел хороший ректор. Все ректоры выходят из преподавательского состава, это те, кто вызывает больше уважения. Потому что любая школа, студия — это своего рода секта, церковь, некое закрытое сообщество и оно с раздражением реагирует на не понятных для него варягов, — отметил Шпагин.

Кинокритик отметил, что ректор не обязательно должен быть медийным или даже творческим человеком, поскольку это управленческая, административная должность.

Ранее режиссер Константин Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от должности ректора Школы-студии МХАТ. Причины, побудившие его принять такое решение, он не озвучил.