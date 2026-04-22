Котлеты готовлю по ГОСТу — вкус, который вернет в детство. Нежнейший фарш, черный хлеб и ностальгия

«Дешево, просто, вкусно и сытно», — такова была формула идеального блюда для общепита. Эти котлеты — ее воплощение. Натуральное мясо, черствый ржаной хлеб, лук и никаких лишних добавок. Простота, рождающая совершенство.

Что понадобится

Куриные окорочка (бедра/голени) — 600 г, мякиш ржаного или полуржаного хлеба (без корок) — 150 г, репчатый лук — 1 шт. (около 100 г), чеснок — 1–2 зубчика, вода питьевая — 100 мл, смалец или сливочное масло — 1 ст. л., масло растительное — 1 ст. л., сухари панировочные — 50–70 г, соль — 1 ч. л. или по вкусу, перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Хлеб замачиваю в 70 мл воды на 15 минут. Лук и чеснок режу. Хлеб отжимаю, пропускаю с луком и чесноком через мясорубку. Мясо срезаю с костей, прокручиваю.

Соединяю фарш с хлебной массой, прокручиваю еще раз. Добавляю соль, перец, 30 мл ледяной воды, вымешиваю 5–7 минут. Даю отдохнуть 10 минут.

Разогреваю духовку до 200°C. Смалец с маслом растапливаю, смазываю противень, грею его 5 минут. Формую котлеты, обваливаю в сухарях. Выкладываю на горячий противень, выпекаю 20–30 минут.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
В Москве пройдет суд над пенсионеркой, толкнувшей ребенка на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

