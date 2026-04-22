Котлеты готовлю по ГОСТу — вкус, который вернет в детство. Нежнейший фарш, черный хлеб и ностальгия

«Дешево, просто, вкусно и сытно», — такова была формула идеального блюда для общепита. Эти котлеты — ее воплощение. Натуральное мясо, черствый ржаной хлеб, лук и никаких лишних добавок. Простота, рождающая совершенство.

Что понадобится

Куриные окорочка (бедра/голени) — 600 г, мякиш ржаного или полуржаного хлеба (без корок) — 150 г, репчатый лук — 1 шт. (около 100 г), чеснок — 1–2 зубчика, вода питьевая — 100 мл, смалец или сливочное масло — 1 ст. л., масло растительное — 1 ст. л., сухари панировочные — 50–70 г, соль — 1 ч. л. или по вкусу, перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Хлеб замачиваю в 70 мл воды на 15 минут. Лук и чеснок режу. Хлеб отжимаю, пропускаю с луком и чесноком через мясорубку. Мясо срезаю с костей, прокручиваю.

Соединяю фарш с хлебной массой, прокручиваю еще раз. Добавляю соль, перец, 30 мл ледяной воды, вымешиваю 5–7 минут. Даю отдохнуть 10 минут.

Разогреваю духовку до 200°C. Смалец с маслом растапливаю, смазываю противень, грею его 5 минут. Формую котлеты, обваливаю в сухарях. Выкладываю на горячий противень, выпекаю 20–30 минут.