Салаты за 5 минут из того, что под рукой: 5 рецептов для ленивых и голодных

Ситуация знакомая: холодильник почти пуст, гости уже в пути или просто хочется чего-то вкусного, а идти в магазин лень. Не паникуйте. Из остатков колбасы, пары яиц, банки горошка и кусочка сыра можно собрать полноценный салат за считаные минуты. Пять проверенных рецептов, которые выручат в любой безвыходной ситуации.

Важно!

Все рецепты ниже — импровизация. Берите за основу пропорции, а продукты заменяйте тем, что нашлось в холодильнике. Нет колбасы — возьмите ветчину или курицу. Нет тунца — подойдут сайра или сардины. Нет свежих огурцов — добавьте соленые или маринованные.

Салат № 1: с кукурузой, яйцом и колбасой

Откройте банку консервированной кукурузы (200 г), слейте жидкость. Три сваренных вкрутую яйца нарежьте кубиками. 200 г вареной или копченой колбасы нарежьте соломкой. При желании добавьте один свежий огурец. Все сложите в миску, заправьте майонезом, посолите, поперчите. Перемешайте. Салат получается сытным, ярким и очень простым.

Салат № 2: сырный с чесноком и яйцом

150 г твердого сыра натрите на крупной терке. Три яйца сварите вкрутую и тоже натрите или мелко порубите. Добавьте два зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и 2 столовые ложки майонеза. Перемешайте. По желанию добавьте мелко рубленный укроп. Этот салат хорош как намазка на хлеб или как самостоятельная закуска.

Готовится ровно столько времени, сколько варятся яйца.

Быстрые и недорогие салаты Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Салат № 3: с гренками и фасолью

Откройте банку красной фасоли в собственном соку (200 г), слейте жидкость. 100 г твердого сыра натрите на терке. Пару горстей сухариков с любым вкусом (лучше чесночных или со сметаной) добавьте в салатник. Заправьте майонезом, добавьте измельченный зубчик чеснока и зелень по желанию. Перемешайте.

Важный момент: сухарики кладите непосредственно перед подачей, иначе они размокнут.

Салат № 4: с крабовыми палочками и огурцом

200 г крабовых палочек нарежьте кубиками. Один свежий огурец нарежьте соломкой. Два яйца сварите вкрутую и порубите. Добавьте банку консервированной кукурузы (150 г), предварительно слейте жидкость. Все смешайте, заправьте майонезом, посолите по вкусу. По желанию добавьте мелко рубленный укроп.

Этот салат — классика быстрой кухни. Он нежный, свежий и нравится абсолютно всем.

Салат № 5: с тунцом и яйцом

Откройте банку тунца в собственном соку (200 г), разомните вилкой прямо в банке или в миске. Два яйца сварите вкрутую и нарежьте кубиками. Один свежий огурец нарежьте соломкой. По желанию добавьте половину луковицы, мелко нарезанную. Все смешайте, заправьте майонезом или сметаной, посолите, поперчите. Салат получается сытным, с ярким рыбным вкусом и отлично идет с черным хлебом.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что добавить для разнообразия

В салат № 1: свежий или соленый огурец, зеленый горошек вместо кукурузы.

В салат № 2: мелко рубленный зеленый лук, паприку, орехи.

В салат № 3: помидоры черри, вяленые томаты, оливки.

В салат № 4: рис (сделает салат более сытным), свежий огурец можно заменить на яблоко.

В салат № 5: добавить консервированную кукурузу, каперсы, оливки.

