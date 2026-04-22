Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 07:15

Салаты за 5 минут из того, что под рукой: 5 рецептов для ленивых и голодных

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация знакомая: холодильник почти пуст, гости уже в пути или просто хочется чего-то вкусного, а идти в магазин лень. Не паникуйте. Из остатков колбасы, пары яиц, банки горошка и кусочка сыра можно собрать полноценный салат за считаные минуты. Пять проверенных рецептов, которые выручат в любой безвыходной ситуации.

Важно!

Все рецепты ниже — импровизация. Берите за основу пропорции, а продукты заменяйте тем, что нашлось в холодильнике. Нет колбасы — возьмите ветчину или курицу. Нет тунца — подойдут сайра или сардины. Нет свежих огурцов — добавьте соленые или маринованные.

Салат № 1: с кукурузой, яйцом и колбасой

Откройте банку консервированной кукурузы (200 г), слейте жидкость. Три сваренных вкрутую яйца нарежьте кубиками. 200 г вареной или копченой колбасы нарежьте соломкой. При желании добавьте один свежий огурец. Все сложите в миску, заправьте майонезом, посолите, поперчите. Перемешайте. Салат получается сытным, ярким и очень простым.

Салат № 2: сырный с чесноком и яйцом

150 г твердого сыра натрите на крупной терке. Три яйца сварите вкрутую и тоже натрите или мелко порубите. Добавьте два зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и 2 столовые ложки майонеза. Перемешайте. По желанию добавьте мелко рубленный укроп. Этот салат хорош как намазка на хлеб или как самостоятельная закуска.

Готовится ровно столько времени, сколько варятся яйца.

Салат № 3: с гренками и фасолью

Откройте банку красной фасоли в собственном соку (200 г), слейте жидкость. 100 г твердого сыра натрите на терке. Пару горстей сухариков с любым вкусом (лучше чесночных или со сметаной) добавьте в салатник. Заправьте майонезом, добавьте измельченный зубчик чеснока и зелень по желанию. Перемешайте.

  • Важный момент: сухарики кладите непосредственно перед подачей, иначе они размокнут.

Салат № 4: с крабовыми палочками и огурцом

200 г крабовых палочек нарежьте кубиками. Один свежий огурец нарежьте соломкой. Два яйца сварите вкрутую и порубите. Добавьте банку консервированной кукурузы (150 г), предварительно слейте жидкость. Все смешайте, заправьте майонезом, посолите по вкусу. По желанию добавьте мелко рубленный укроп.

Этот салат — классика быстрой кухни. Он нежный, свежий и нравится абсолютно всем.

Салат № 5: с тунцом и яйцом

Откройте банку тунца в собственном соку (200 г), разомните вилкой прямо в банке или в миске. Два яйца сварите вкрутую и нарежьте кубиками. Один свежий огурец нарежьте соломкой. По желанию добавьте половину луковицы, мелко нарезанную. Все смешайте, заправьте майонезом или сметаной, посолите, поперчите. Салат получается сытным, с ярким рыбным вкусом и отлично идет с черным хлебом.

Что добавить для разнообразия

  • В салат № 1: свежий или соленый огурец, зеленый горошек вместо кукурузы.

  • В салат № 2: мелко рубленный зеленый лук, паприку, орехи.

  • В салат № 3: помидоры черри, вяленые томаты, оливки.

  • В салат № 4: рис (сделает салат более сытным), свежий огурец можно заменить на яблоко.

  • В салат № 5: добавить консервированную кукурузу, каперсы, оливки.

Читайте также: салат «Крабовая слойка» — красивый, простой и вкуснее обычного крабового.

Читайте также
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Общество
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Салат «Майская ночь» с курицей, яблоком и редиской: можно слоями, а можно все перемешать
Общество
Салат «Майская ночь» с курицей, яблоком и редиской: можно слоями, а можно все перемешать
Тарт с необычной начинкой: три рецепта пирога, которые удивят гостей
Семья и жизнь
Тарт с необычной начинкой: три рецепта пирога, которые удивят гостей
3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь
3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
3 идеальных завтрака за 5 минут: лепешка, горячие бутерброды, сырники-пышки
Семья и жизнь
3 идеальных завтрака за 5 минут: лепешка, горячие бутерброды, сырники-пышки
рецепты
салаты
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.