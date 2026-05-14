Как только начинается сезон молодой капусты, готовлю салат «Миледи»: нежный, со сметаной

Салат «Миледи» с молодой капустой — это нежный, сочный и сытный салат, который готовится за 10 минут. Варить ничего не нужно.

Хрустящая молодая капуста, ароматная ветчина, свежий огурец, сладкий горошек и зелень в сметанной заправке создают идеальное сочетание для легкого ужина и даже праздничного стола.

Для приготовления понадобится: 300 г молодой капусты, 200 г ветчины, 2 свежих огурца, банка консервированного горошка, пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 150 г сметаны, соль, перец.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками, чтобы стала мягче. Ветчину и огурцы нарежьте соломкой или кубиками. Зелень мелко порубите. С горошка слейте жидкость. В большой миске смешайте капусту, ветчину, огурцы, горошек и зелень. Заправьте сметаной, посолите, поперчите. Тщательно перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 15 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить этот салатик и отметила, что он вышел гораздо вкуснее с сервелатом, чем с ветчиной. В остальном в «Миледи» оказалось все идеально.

Проверено редакцией
Россиянам рассказали о рисках «волшебной» таблетки от долгов
