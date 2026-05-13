Хрустящий салат из цукини за 15 минут: никакого майонеза, только свежесть и цитрусовая нотка

Постные овощные салаты должны быть в меню регулярно, и этот рецепт — идеальное решение. Минимум ингредиентов, 10 минут в холодильнике для пропитки — и у вас на столе порция клетчатки, витаминов и яркого вкуса.

Что понадобится

1 цукини, 1 морковь, 1 красная луковица, 2 зубчика чеснока, 1 лимон, пучок кинзы, 1 ст. л. меда, 1/2 ч. л. соли, кайенский перец по вкусу.

Как я готовлю

Лук режу тонкими полукольцами. Морковь и цукини — длинной соломкой. Смешиваю овощи в миске, солю, оставляю на 10 минут. Сливаю лишний сок, отжимаю, перекладываю в чистую миску. Добавляю красный лук.

Один зубчик чеснока рублю мелко, второй режу вдоль пополам (для салатников). Кинзу измельчаю. С лимона снимаю цедру, выжимаю сок.

Смешиваю сок, мед, рубленый чеснок, кинзу, соль, кайенский перец. Поливаю овощи, перемешиваю. Убираю в холодильник на 10 минут.

Салатники натираю половинками чеснока, раскладываю салат, подаю.

