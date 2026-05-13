Нашла интересный салат «Мадонна»: все удивлялись сочетанию, но съели до крошки

Этот салат сначала вызывает вопросы из-за апельсина в составе, но после первой ложки все становится понятно. Получается очень необычное сочетание: нежная курица, сливочный сыр, легкая сладость цитруса и приятная ореховая нотка. Вкус одновременно свежий, мягкий и праздничный.

Особенно хорошо здесь работает именно апельсин. Он делает салат более сочным и легким, поэтому даже с майонезом блюдо не кажется тяжелым. А плавленый сыр придает ту самую нежную текстуру, из-за которой салат буквально тает во рту.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г, апельсин — 1 шт., плавленые сырки — 2 шт., яйца — 4 шт., чеснок — 1 зубчик, грецкие орехи, майонез и соль.

Как готовить

Куриное филе отваривают до готовности, остужают и нарезают небольшими кубиками. Затем смешивают с измельченным чесноком и выкладывают первым слоем. Сверху делают тонкую сеточку из майонеза.

Апельсин очищают не только от кожуры, но и от пленок — так салат получается более нежным. Дольки нарезают кусочками и выкладывают поверх курицы, стараясь убрать лишний сок.

Грецкие орехи слегка подсушивают на сковороде и измельчают. Часть орехов распределяют поверх апельсина.

Плавленые сырки лучше заранее немного охладить — тогда они легче натираются. Их выкладывают следующим слоем, а сверху распределяют мелко нарезанные яйца.

В конце салат украшают майонезной сеткой и оставшимися орехами.

Личный опыт

После охлаждения салат становится еще вкуснее: слои пропитываются, а сочетание курицы, сыра и апельсина получается очень необычным и действительно удачным.