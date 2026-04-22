Адвокат развеял популярный миф о разводе Адвокат Барканов: для развода согласия обоих супругов не требуется

Согласие обоих супругов не является обязательным для расторжения брака, заявил NEWS.ru адвокат Александр Барканов. По его словам, без присутствия партнера можно развестись путем обращения в суд.

Если один из супругов против развода, брак можно расторгнуть через суд. Судья выносит решение, которое направляется в ЗАГС, — после этого союз считается прекращенным. Процесс занимает в среднем один-два месяца, — поделился Барканов.

Ранее адвокат Виктория Шакина посоветовала супругам создать финансовую подушку безопасности перед разводом. По ее словам, также следует заранее урегулировать квартирный вопрос, если это необходимо.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая ранее заявила, что ситуацию с разводами в России нельзя назвать катастрофичной. Так парламентарий прокомментировала информацию, что на каждые 10 пар приходится восемь расторжений брака. По словам депутата, опросы показывают, что семья занимает одно из первых мест в системе ценностей россиян.