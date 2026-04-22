Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 09:05

Адвокат развеял популярный миф о разводе

Адвокат Барканов: для развода согласия обоих супругов не требуется

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Согласие обоих супругов не является обязательным для расторжения брака, заявил NEWS.ru адвокат Александр Барканов. По его словам, без присутствия партнера можно развестись путем обращения в суд.

Если один из супругов против развода, брак можно расторгнуть через суд. Судья выносит решение, которое направляется в ЗАГС, — после этого союз считается прекращенным. Процесс занимает в среднем один-два месяца, — поделился Барканов.

Ранее адвокат Виктория Шакина посоветовала супругам создать финансовую подушку безопасности перед разводом. По ее словам, также следует заранее урегулировать квартирный вопрос, если это необходимо.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая ранее заявила, что ситуацию с разводами в России нельзя назвать катастрофичной. Так парламентарий прокомментировала информацию, что на каждые 10 пар приходится восемь расторжений брака. По словам депутата, опросы показывают, что семья занимает одно из первых мест в системе ценностей россиян.

Общество
адвокаты
семьи
разводы
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.