Мужчина оказался зажат между поездом и платформой на МЦД-1

Мужчина оказался зажат между поездом и платформой на МЦД-1

Мужчина оказался зажат между поездом и платформой на станции Москва-Сити первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), передает MK.RU. Инцидент случился в 08:25.

Мужчина был сбит прибывающим поездом. В результате удара пострадавший оказался зажат в узком пространстве между вагоном и краем платформы. В настоящее время движение составов на участке временно приостановлено, а на месте происшествия медики и спасатели оказывают мужчине экстренную помощь.

До этого мужчина погиб в московском метро при падении на железнодорожное полотно на станции «Улица Академика Янгеля». Согласно предварительным данным, он рухнул на пути и получил тяжелые травмы. Также пострадала одна пассажирка — при падении погибший разбил стекло кабины поезда, и один из осколков попал ей в лицо.

Ранее молодой человек спустился на пути в метро Москвы на станции «Волжская». Предполагается, что 24-летний нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали и составили административный протокол.