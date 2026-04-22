22 апреля 2026 в 09:48

Трое жителей Сызрани попали в больницу после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Трое из 12 человек, пострадавших при частичном обрушении подъезда жилого дома в Сызрани после атаки ВСУ, были госпитализированы в медучреждения, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. По его словам, на месте инцидента развернут оперштаб.

В результате атаки 12 человек пострадало, под завалами, предположительно, остаются два человека. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Работают медицинские психологи, — рассказал глава региона.

В настоящее время врачи продолжают следить за состоянием пациентов, а экстренные службы координируют помощь всем жильцам пострадавшего здания. Федорищев также отметил, что угроз обрушения конструкций второго поврежденного дома нет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины использовали для атаки на Сызрань дальнобойные беспилотники «Лютый», запущенные с территории Харьковской области. Согласно информации источников, в регионе сохраняется высокая степень опасности, поскольку новые группы украинских дронов продолжают движение в сторону города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

