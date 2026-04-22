Трое жителей Сызрани попали в больницу после атаки ВСУ

Трое из 12 человек, пострадавших при частичном обрушении подъезда жилого дома в Сызрани после атаки ВСУ, были госпитализированы в медучреждения, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. По его словам, на месте инцидента развернут оперштаб.

В результате атаки 12 человек пострадало, под завалами, предположительно, остаются два человека. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Работают медицинские психологи, — рассказал глава региона.

В настоящее время врачи продолжают следить за состоянием пациентов, а экстренные службы координируют помощь всем жильцам пострадавшего здания. Федорищев также отметил, что угроз обрушения конструкций второго поврежденного дома нет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины использовали для атаки на Сызрань дальнобойные беспилотники «Лютый», запущенные с территории Харьковской области. Согласно информации источников, в регионе сохраняется высокая степень опасности, поскольку новые группы украинских дронов продолжают движение в сторону города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.