Губернатор сообщил о повреждении второго дома при атаке ВСУ в Сызрани

Губернатор сообщил о повреждении второго дома при атаке ВСУ в Сызрани Губернатор Федорищев: беспилотник ВСУ повредил второй дом при атаке в Сызрани

Во время атаки БПЛА в Сызрани пострадал еще один жилой дом, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Несмотря на полученные повреждения, по заявлению главы региона, угроза обрушения конструкций здания отсутствует. Всего в результате атаки на город пострадали 12 человек.

В результате атаки 12 человек пострадали, под завалами, предположительно, остаются два человека. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Работают медицинские психологи, — добавил Федорищев.

На месте работают все экстренные службы и медики. В пострадавшем районе был развернут оперативный штаб. Ситуация остается на контроле властей.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали для атаки на Сызрань дальнобойные беспилотники «Лютый», запущенные с территории Харьковской области. Согласно информации источников, в регионе сохраняется высокая степень опасности, поскольку новые группы украинских БПЛА продолжают движение в сторону города.

Также МЧС России опубликовало кадры последствий атаки дрона ВСУ в Сызрани. В результате удара беспилотника произошло частичное обрушение подъезда.