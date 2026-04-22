Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 09:25

Портовые объекты получили повреждения в Одесской области

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Портовые объекты в Одесской области получили повреждения, сообщил глава областной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Он не уточнил, в каком именно прибрежном городе расположены указанные объекты.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба уточнил, что на объектах возникли пожары. По его словам, в числе поврежденных оказались причалы, склады, ж/д инфраструктура.

До этого удар был нанесен по месту разгрузки дронов и военной техники производства стран НАТО в порту Измаила Одесской области. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев подчеркнул, что судно с партией вооружения и беспилотников попало под удар. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что серьезные повреждения были зафиксированы в Одессе после ударов со стороны Вооруженных сил России. Он утверждает, что при атаке было задействовано более 60 БПЛА. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Европа
Украина
Одесская область
порты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.