К полумерам не привык — если жарить курицу на гриле, то целиком. Вот мой секрет ароматного и сочного мяса

К полумерам не привык — если жарить курицу на гриле, то целиком. Вот мой секрет ароматного и сочного мяса

Это блюдо объединяет компанию, где у каждого свои предпочтения. Кто-то охотится за хрустящим крылышком, кто-то ценит сочное бедро. Приготовленная целиком на решетке курица позволяет каждому выбрать любимый кусочек.

Что понадобится

Для рассола: вода — 1 л (базовый объем), соль — 50 г, сахар — 25 г, перец черный горошком — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт. Для курицы: курица (потрошеная) — 1,2–1,5 кг, масло растительное — 2 ст. л. Для соуса: кетчуп — 2 ст. л., горчица — 1 ст. л., мед — 1 ст. л., чесночный порошок — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

В кастрюле смешиваю воду, соль, сахар, перец, лавровый лист. Кипячу до растворения, остужаю. Курицу заливаю рассолом, ставлю под гнет, убираю в холодильник на 4 часа (лучше на ночь).

Курицу обсушиваю, смазываю маслом, заворачиваю в три слоя фольги. Угли разжигаю до белого пепла, разгребаю к краям. Кладу курицу в фольге в центр, запекаю 30 минут, переворачивая каждые 10 минут.

Соус смешиваю. Снимаю фольгу, смазываю курицу соусом, кладу на решетку. Готовлю над углями, переворачивая и смазывая соусом каждые 10 минут до готовности.

Готовую курицу накрываю фольгой, даю отдохнуть 15–20 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.