Вроде обычная свинина, но этот соус превращает ее в шедевр — вот мой рецепт

Свинина, маринованная в цитрусах, горчице и тимьяне, — это не просто мясо. Это сочная, ароматная история, мясо буквально тает во рту. Добавьте хрустящий картофель фри и нежный соус — и обычный ужин превращается в праздник.

Что понадобится

400 г свиной вырезки, 300 г замороженного волнистого картофеля фри, 2 зубчика чеснока, 1–2 ст. л. лимонного сока, 4 ст. л. апельсинового сока, по 1 ч. л. цедры лимона и апельсина, 1 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ст. л. дижонской горчицы, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. тимьяна, 2 ст. л. растительного масла, 20 г сливочного масла, 2 ст. л. сметаны (20%), соль, перец.

Как я готовлю

Свинину режу на порционные куски, слегка отбиваю через пленку. Чеснок рублю. Смешиваю соки, цедру, уксус, горчицу, оливковое масло, тимьян, чеснок, соль, перец. Заливаю мясо, убираю в холодильник на 30 минут.

Духовку разогреваю до 220°C. Картофель фри выкладываю на пергамент в один слой, запекаю 15–20 минут, переворачивая один раз.

На сковороде разогреваю растительное масло. Обжариваю отбивные по 3 минуты с каждой стороны. Вливаю оставшийся маринад, накрываю крышкой, тушу 6–7 минут. Перекладываю мясо на тарелку, накрываю фольгой.

В соус на сковороде добавляю сметану и сливочное масло, увариваю 2–3 минуты. Поливаю мясо соусом, подаю с картофелем фри.