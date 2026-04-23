23 апреля 2026 в 11:41

Россиянам перечислили главные факторы выпадения волос

Дерматовенеролог Анпилогова: алопецию могут спровоцировать аутоиммунные болезни

Алопецию могут спровоцировать аутоиммунные заболевания, резкие диеты, дефицит белка, эндокринные нарушения, недостаток железа и витамина D, перечислила дерматовенеролог Екатерина Анпилогова. По ее словам, переданным LIFE.ru, причиной усиленного выпадения волос также может стать хронический стресс.

Жалобы на усиленное выпадение волос — одна из самых частых причин визита к трихологу. Важно помнить: выпадение — не самостоятельная проблема, а симптом. Чтобы лечение сработало, нужно понимать, какой именно механизм стоит за поредением, — отметила Анпилогова.

При такой проблеме она посоветовала обратиться к трихологу. Специалист поможет выявить причину выпадения и проведет необходимые анализы. В частности, при алопеции нередко проверяют уровень железа, витамина D в организме, а также состояние щитовидной железы и половых гормонов.

Ранее трихолог Ольга Карабковская порекомендовала при выпадении волос сдать общий анализ крови. Она отметила, что исследование позволит врачу увидеть потенциальные признаки анемии, воспаления или иммунодефицита и понять соотношение различных иммунных клеток.

