Сумоист рассказал о самом жестоком правиле боя

Во время сумо нельзя касаться татами любой частью тела, кроме стопы, рассказал LIFE.ru призер мирового первенства Владимир Чайка. Он отметил, что во время схватки любая ошибка может привести к поражению.
Спортсмен объяснил, что шанса исправиться или отыграть момент уже не будет. Во время боя соперник оказывает непрерывное давление, а собственные атаки требуют колоссальных усилий.
Боец подчеркнул, что именно эта черта делает сумо не только силовым, но и чрезвычайно напряженным видом спорта. По его словам, исход схватки может измениться за секунду.
