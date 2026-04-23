23 апреля 2026 в 11:27

Сумоист рассказал о самом жестоком правиле боя

Сумоист Чайка: во время схватки нельзя касаться татами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во время сумо нельзя касаться татами любой частью тела, кроме стопы, рассказал LIFE.ru призер мирового первенства Владимир Чайка. Он отметил, что во время схватки любая ошибка может привести к поражению.

Спортсмен объяснил, что шанса исправиться или отыграть момент уже не будет. Во время боя соперник оказывает непрерывное давление, а собственные атаки требуют колоссальных усилий.

Боец подчеркнул, что именно эта черта делает сумо не только силовым, но и чрезвычайно напряженным видом спорта. По его словам, исход схватки может измениться за секунду.

Ранее российский боксер Федор Чудинов рассказал, что завершил карьеру из-за почти полной потери зубов. Он пояснил, что ради боев ему требовалось придерживаться диеты.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

