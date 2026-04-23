23 апреля 2026 в 10:07

В Киберполиции дали советы по проверке безопасности домашней сети Wi-Fi

Киберполиция: проверить безопасность домашней сети Wi-Fi можно за пять минут

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Каждый пользователь домашней Wi-Fi-сети может самостоятельно буквально за пять минут проверить ее на уязвимости и повысить уровень защиты, сообщили в Киберполиции России. В ведомстве отметили, что сначала нужно установить сложный пароль, а затем перейти к логину и паролю администратора роутера.

Чтобы попасть в настройки, подключитесь к своему Wi-Fi, откройте браузер, введите 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (адрес указан на корпусе роутера). Введите логин и пароль администратора (если не меняли, также указаны на устройстве). Замените стандартные admin/admin, — говорится в тексте.

Также специалисты советуют прежде всего убедиться, что включено шифрование. В настройках роутера в разделе Wi-Fi и безопасности следует выбрать протокол WPA2-PSK (AES) или WPA3 и задать надежный пароль.

Также, как пояснили в МВД, важно регулярно проверять список подключенных устройств. Сделать это можно в разделе с устройствами или DHCP-клиентами. Если среди них появляются незнакомые, рекомендуется сразу сменить пароль от сети и в дальнейшем контролировать подключения.

Отдельное внимание стоит уделить гостевой сети. В настройках роутера можно включить отдельную сеть для гостей, задать ей собственное имя и пароль, а также ограничить доступ к основной сети с помощью функции изоляции.

Ранее появилась информация, что мошенники стали маскироваться под службу поддержки в Telegram. После получения доступа к учетной записи они могут завладеть контактами и использовать аккаунт для дальнейшего мошенничества, в том числе для обмана знакомых пользователя.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

