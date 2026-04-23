В Киберполиции дали советы по проверке безопасности домашней сети Wi-Fi

Каждый пользователь домашней Wi-Fi-сети может самостоятельно буквально за пять минут проверить ее на уязвимости и повысить уровень защиты, сообщили в Киберполиции России. В ведомстве отметили, что сначала нужно установить сложный пароль, а затем перейти к логину и паролю администратора роутера.

Чтобы попасть в настройки, подключитесь к своему Wi-Fi, откройте браузер, введите 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (адрес указан на корпусе роутера). Введите логин и пароль администратора (если не меняли, также указаны на устройстве). Замените стандартные admin/admin, — говорится в тексте.

Также специалисты советуют прежде всего убедиться, что включено шифрование. В настройках роутера в разделе Wi-Fi и безопасности следует выбрать протокол WPA2-PSK (AES) или WPA3 и задать надежный пароль.

Также, как пояснили в МВД, важно регулярно проверять список подключенных устройств. Сделать это можно в разделе с устройствами или DHCP-клиентами. Если среди них появляются незнакомые, рекомендуется сразу сменить пароль от сети и в дальнейшем контролировать подключения.

Отдельное внимание стоит уделить гостевой сети. В настройках роутера можно включить отдельную сеть для гостей, задать ей собственное имя и пароль, а также ограничить доступ к основной сети с помощью функции изоляции.

Ранее появилась информация, что мошенники стали маскироваться под службу поддержки в Telegram. После получения доступа к учетной записи они могут завладеть контактами и использовать аккаунт для дальнейшего мошенничества, в том числе для обмана знакомых пользователя.