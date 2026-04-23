На Волыни сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) загнали, а потом сбросили с крыши местного жителя, сообщает «Страна.ua». На опубликованных кадрах видно, как между жертвой мобилизации и военкомом завязалась драка.

Затем оба рухнули вниз, где на помощь сотруднику ТЦК пришел еще один его коллега. Они схватили украинца за руки и потащили его по земле.

Ранее руководителей Одесского областного и Пересыпского районного ТЦК отстранили от должностей в связи с задержанием военкомов. Украинские сухопутные войска сообщили, что по факту инцидента было начато служебное расследование.

До этого в Ровно сотрудники ТЦК силой задержали местного жителя. Военные применили против него слезоточивый газ. Несколько мужчин в форме перекрыли дорогу автомобилю, а затем распылили газ через окно. Задержанного вытащили из машины, избили и насильно посадили в микроавтобус ТЦК.

Прежде бывший пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляла, что на улицах Украины из-за мобилизации царит ужас. Все, кого она знает, согласились бы на компромисс с Россией, чтобы как можно скорее добиться мира.